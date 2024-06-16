Üstel Azerbaycan’da vurguladı: “Türk Devletleri Teşkilatı’nın tam üyeliğine hazırız” Üstel Azerbaycan’da vurguladı: “Türk Devletleri Teşkilatı’nın tam üyeliğine hazırız”

Editör: Burhan CANBAZ