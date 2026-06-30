Maliye Bakanlığı tarafından “Gazilik Beratı ve Gazi Kartı Takdim Töreni” düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde gerçekleşen törene, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vural, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Bülent Ecevit, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, gaziler ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinde mücahitlerin yeri konulu video gösterimi yapıldı.

Törende, Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın gerçekleştirdiği açılış konuşmaları sonrasında hak sahibi 100 kişiye Gazilik Beratları ve Gazi Kartlarının takdimi yapıldı. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

-Üstel: “KKTC dimdik ayaktaysa bunu canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz”

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, bugün devletin gazilere olan vefa borcunu ödeyebilmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Özgür bir devlette yaşıyorsak, ay yıldızlı bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, KKTC dimdik ayaktaysa bunu canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

“Bizim bir devletimiz, bayrağımız ve vatanımız var, bunların her birinde gazilerin mücadelesi, kanı, canı var” diyen Üstel, buna yönelik vefalarını sözle değil, icraatla göstermek istediklerini kaydetti.

Şehit ve gazilere olan borçlarını ödemenin mümkün olmadığına da işaret eden Üstel, amaçlarının onlara duydukları saygıyı ve minneti göstermek olduğunu aktardı.

-“Sadece gazilere değil, eşleri ve çocuklarına da önemli haklar kazandırdık”

Üstel, yasada yapılan düzenlemeyle sadece gazilere değil, eşleri ve çocuklarına da önemli haklar kazandırdıklarını söyleyerek, sağlıktan eğitime, ulaşımdan sosyal tesislere, kültürden spora kadar birçok alanda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bugün takdim edilen kartların yıllardır verilmesi gereken bir hakkın teslimi olduğuna işaret eden Üstel, “Bu kart, devletimizin minnetinin belgesidir, sizi unutmadığımızın ve unutmayacağımızın göstergesidir" dedi.

Üstel, bu süreçte 15 bin hak sahibine ulaştıklarına dikkat çekerek, başvuruların halen devam ettiğini de söyledi.

-“Biz tarihine, mücadelesine ve kahramanlarına sahip çıkan bir hükümetiz”

“Biz tarihine, mücadelesine ve kahramanlarına sahip çıkan bir hükümetiz.” diyen Üstel, vefanın sözle değil, icraatlarla gösterildiğine vurgu yaptı.

Üstel, son üç yıldır sorunları ertelemediklerini ve çözüme kavuşturduklarını belirterek, yıllardır bekleyen birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının çok ağır bedeller ödeyerek bugünlere geldiğine işaret eden Üstel, ıstıraplar çekildiğini, baskılar görüldüğünü, şehitler verildiğini ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçilmediğini kaydetti.

Üstel, bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu da belirterek, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtıyla Kıbrıs Türkeri’nin özgürlüklerine kavuştuklarını hatırlattı.

Konuşmasında, Toplum Lideri Doktor Fazıl Küçük ile ondan Bayrağı devralan Rauf Raif Denktaş’ı da anan Üstel, bugünlere onların mücadeleleriyle geldiklerini vurguladı.

Üstel, geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelenin devam ettiğini söyleyerek, geçmişte silah zoruyla yaşanan bir baskı olduğunu, bugün ise her türlü izolasyonu koyarak Kıbrıs Türkünü yok etmeye çalıştıklarını söyledi.

Tüm bu olanlara rağmen ulusal davadan sapmadan yollarına devam edeceklerini belirten Üstel, tüm dünyanın adada iki tane devlet olduğunu bilmesi gerektiğini dile getirdi.

Üstel, geçmişte olduğu gibi bugün de Rum’un zihniyetini bildiklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Gün gelecek dünya bizi çok daha iyi anlayacak.” dedi.

“İyi ki bu mücadeleyi verdiniz ve bugünlere sizlerin sayesinde gelebildik.” diyen Üstel, şehitlere rahmet, gazilere ise uzun ömürler diledi.

-Berova: “Bizim görevimiz bizden sonraki nesillere bu büyük mücadeleyi anlatabilmek”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun Kıbrıs Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türklerinin adada varlığını devam ettirmek için verdiği mücadelenin önemine işaret etti.

Kendilerinin yaşanan hadiseleri birinci ağızdan dinleme fırsatı bulan bir nesil olduklarını söyleyen Berova, “Bizim görevimiz bizden sonraki nesillere bu büyük mücadeleyi anlatabilmek” dedi.

Berova, Gazi Kartı'nın hayata geçirilmesinde gazi yakınları ve temsilcileriyle birlikte hareket edildiğini belirterek, ayrıca Başbakan Ünal Üstel ve Milletvekili Ahmet Savaşan’ın üstlendiği rolle yasanın Cumhuriyet Meclisine getirildiğini anımsattı.

-Gazilik Kartı sayesinde hem TC’de hem de KKTC’de belli alanlarda hizmet kolaylığı saplanacak”

Bu yasaya bağlı olarak verilecek gazilik kartlarının, canlarını feda etmek pahasına mücadele edenleri onurlandırılmak istediklerini kaydeden Berova, bu yasayla gazilere hem TC’de hem KKTC’de belli alanlarda hizmet kolaylığı sağlamak amacında olduklarını söyledi.

Berova, dün bir üniversite ile yapılan protokol kapsamında Gazi Kartı sahiplerine sağlık alanında yüzde 25’e varan indirim sağlandığını duyurarak, bunun henüz bir başlangıç olduğunu belirtti.

Bugüne kadar kendilerine 3 bin 259 kişinin Gazilik Kartı için müracaat ettiğini dile getiren Berova, gazilerin belgelendirilmelerini bir tören düzenleyerek gerçekleştirmek istediklerini, çünkü gazilerle bir araya gelmenin kendilerini onurlandırdığını kaydetti.

“İyi ki varsınız. İyi ki bu mücadeleyi yaptınız. Bizler sizlerin sayesinde bugün buralardayız.” ifadesini kullanan Berova, tüm katılımcılara teşekkür etti.