Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin davetlisi olarak 10. Kaleiçi Oldtown Festivali’ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da yer alan festivale katılan yirmiden fazla ülkeden belediye temsilcisi etkinlikte tarihi kentlerin kültürel mirasını koruma yönündeki çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı.

Uluçay, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a davetinden dolayı teşekkür ederek, farklı ülkelerden gelen katılımcılarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluçay, Gazimağusa’nın kültürel mirasını koruma ve geliştirme çalışmalarında uluslararası iş birliklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret kapsamında, Gazimağusa Belediyesi Kültür Mirası ve Suriçi Sorumlusu Hüseyin Küçüksu ile Dış İlişkiler Görevlisi Ali Furkan Çetiner, “Kentsel Yenileme ve Koruma: Mağusa Örneği” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Gazimağusa Suriçi bölgesinde yürütülen kültürel miras koruma çalışmaları ve kentin tarihi değerleri tanıtıldı.

Festivalin son gününde, şehirler arasında iş birliği ve dünya barışına katkı sunma amacı taşıyan “Barış Deklarasyonu”, katılımcı belediyelerin temsilcileri tarafından imzalandı.