Acil serviste bir saat kalp masajı ve 20 kez elektroşok verilen Hastanın, yapılan müdahaleye cevap vermesi üzerine, hayata döndü. Ardından ise acil olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisine kaldırıldığı bilgisi verildi.

Bugün ögleden sonra İskele ilçesinde Murat Calli (38) The Arkın İskele Otel'de çalıştığı sırada elektrik çarpması sonucu öldüğü ancak yine de ambulans ile olay yerinden alınarak Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırılan ve acil servise girerken ex olan hastaya acil servis doktor ve hemşirelerin yoğun müdahalesi sonrasında bir mucize yaşandı.

Acil serviste bir saat kalp masajı ve 20 kez elektroşok verilen Hastanın, yapılan müdahaleye cevap vermesi üzerine, hayata döndü.

Ardından ise acil olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisine kaldırıldığı bilgisi verildi