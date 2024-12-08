Gazimağusa ve Gemikonağı’nda alkollü içki tesiri altında, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece yarısı Gazimağusa’da A.D.(E-33), 248 mlgr alkollü içki tesiri altındayken; Gemikonağı’nda ise saat 05.30 sıralarında S.H.(E-26), 120 mlgr alkollü tesiri altındayken makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı.

-Ayşe Kürü’nün ölüm nedeni kalp krizi

Gazimağusa’da evinde cuma günü aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayşe Kürü’nün (K-68) ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Otopside Kürü’nün ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-21 yaşındaki genç uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda devriye gezen polis ekibi dün saat 19.45 sıralarında, yol kenarında duran A.B.’nin(E-21) şüpheli hareketler sergilemesi sonucu üzerinde ve ardından da Gönyeli’deki evinde arama yaptı.

Aramalarda 41,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı. A.B. ise tutuklandı.

-Hırsızlıktan aranan kişi Metehan kapısında tutuklandı

İskele'de Mckenzie Plajı’ndaki bir büfenin camı kırılarak 12 kutu Nutella marka çikolataların çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y.(E-53), dün saat 19.45’te Metehan Kara Geçiş kapısından çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandı.