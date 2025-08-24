Gazimağusa ve Girne’de meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da Yeni Hastane Yolu üzerinde, Dilara Dinler (K-24) yönetimindeki MN 589 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kendi ekseni etrafında döndükten sonra, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere sağ yan kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle MN 589 plakalı araç yolun solundan dışarıya çıkıp yaklaşık 2,5 metre derinlikteki dere yatağına düşerek sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde boyun travması teşhisi ile yapılan tedavisini ardından taburcu edildi.

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, saat 03.00 sıralarında ise, Abdurrahman Demir (E-29) yönetimindeki HR 009 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Erdal Bilgeç (E-48) yönetimindeki TMH 250 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan TMH 250 plakalı araç sürçüşü Erdal Bilgeç ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Selçuk (E-22) ile Ruhat Keklik (E-23) ve HR 009 plakalı araç sürücüsü Abdurrahman Demir, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.