Gazimağusa’da alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan iki araç sürücüsü tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 23.30 sıralarında Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Mehmet Açıkgöz (E-28), 241 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GA 328 plakalı salon araçla, batıya doğru seyrettiği sırada tır park alanı önlerinde karşıdan gelen trafiğe öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce sağa dönüşe geçince aynı bulvar üzerinde karşıdan gelen ve kavşağa geldiğinde süratini indirmeden 87 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Ahmet Hayta (E-31) yönetimindeki ZE 755 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.