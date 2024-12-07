Gazimağusa’da sakin 68 yaşındaki Ayşe Kürü dün saat 17.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Kürü’ye yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Kürü'nün ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

- Isıtma sistemindeki arızayı tamir etmek için yalan beyanla ikinci el ürün kullanan kişi tutuklandı

Karşıyaka’da 8 Kasım tarihinde merkezi ısıtma sistemindeki arızayı tamir etmek için yalan beyanla ikinci el ürün kullanan ve karşılığında 700 euro temin eden kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Açıklamada, A.K.’nin (E-41) dolandırmak kastıyla, bir şahsın evindeki merkezi ısıtma sistemindeki arızalı iç ünite elektronik kartını değiştireceğinde, daha önceden kullanılmış ve ikinci el olduğunu bildiği elektronik kartın, yeni bir kart olduğu yönünde ev sahibine yalan beyanda bulunduğu ve karşılığında para temin ettiği kaydedildi.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ikamet izinsiz 4 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.