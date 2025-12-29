Gazimağusa’da çıkan kavgada, bıçaklanan iki kişiden biri ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir işletmede yaşanan tartışma sonucu A.M.(E-36), B.A.(E-38) ve B.G.(E-32) ile kavga etti. Kavgada A.M., bıçak ile B.A.’yı sol kolundan yaraladı. Akabinde saat 15.30 sıralarında Gazimağusa’da İnkilap Sokak’ta, A.M.(E-36), B.G.(E-32) ile yeniden kavga etti ve B.G.’yi sırtından ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs etti.

B.G. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Dahiliye Servisi’nde müşahede altına alınırken, diğer tüm şahıslar tutuklandı.

-Mülke tecavüz…

Bu sabah saat 01.30 sıralarında, 125 miligram alkollü içki tesiri altındaki İ.Y.(E-25), Lefkoşa’da Girne Caddesi’ndeki, kapalı olan bir bankada çalışan güvenlik görevlisini darp edeceği gerekçesiyle, konu bankaya ait otomatik kapıya kasten tekme atıp hasara uğrattı. İ.Y., bankaya girip mülke tecavüz ettikten sonra giriş kapısından kopan alüminyum parça ile iç cephede bulunan cam kapıyı da kasten vurup kırdı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İzinsiz ikamet…

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.