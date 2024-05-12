Gazimağusa Belediyesi şehrin genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlara bağlı olarak yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,

öğle saatlerinden itibaren Gazimağusa'da etkili olan sağanak kentin bazı bölgelerinde yağmur suyu drenajı konusunda olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Belediye ekipleri yollarda yağmur suyunun biriktiği bölgelere öncelik vererek

İsmet İnönü Bulvarı, Gülseren Kavşağı, Anafartalar Caddesi ve Sema Otel Çemberi'ne müdahale etti.

Ekipler, yollarda biriken yağmur suyunun tahliyesinin yanında zor durumda kalan bölge halkının yardımına koştu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay hem sağanak yağış, hem de kentte yaşanan susuzluk sorunuyla ilgili açıklamada bulundu. Uluçay, ekiplerin yaşanabilecek tüm olumsuzluklara müdahale etmek adına sahada olmaya devam edeceğini belirtti.

Uluçay, "Bu esnada Geçitköy’den şehre su getiren şebekenin Sınırüstü-Mağusa hattında meydana gelen arıza giderilmiş olup, 24 saattir şehre su verilmektedir. Şu ana kadar depolarına su ulaşmayan evlerin yüksek bölgelerde olması sebebiyle gecikme yaşanıyor, suyun tüm şehirde normal akışının yarına kadar düzelmesini bekliyoruz" dedi.