Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Djiku ve Çağlar Söyüncü kaydetti.

Batshuayi'den kariyer rekoru

Michy Batshuayi, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkarırken, tüm kulvarlarda ise 24. golünü kaydetmiş oldu. Belçikalı yıldız, bu golün ardından en golcü sezonunu yaşamış oldu.

Çağlar Söyüncü ilk kez gol sevinci yaşadı

Sarı lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe forması ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 93'e yükseltirken, Mondihome Kayserispor 41 puanda kaldı.