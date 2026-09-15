St. Barnabas Yolu üzerinde, öğleyin 13.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre, Ferhat Almas (E-28) yönetimindeki GG 292 plakalı salon araçla Tuzla istikametinden İskele - Gazimağusa ana yoluna doğru seyrettiği sırada St. Barnabas Kilisesi yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak tarla içinde takla attı.
Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Almas, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.