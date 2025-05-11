Gazimağusa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.40 sıralarında Kışla Yolu Sokak üzerinde, Engin Tolungüç (E-67), park halinde bulunan FZ 718 plakalı aracını çalıştırarak, dikkatsizce hareket etti. Tolungüç, bu sırada yolun sol tarafında yaya olarak yürümekte olan Ramazan İlhan’a (E-60) çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Araç daha sonra yolun solundaki kaldırıma çıkarak, kaldırım üzerinde bekleyen 6 yaşındaki yaya Rayan Rezapourghdam’a çarptı ve ardından kaldırım kenarındaki taş duvara çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan Ramazan İlhan ve Rayan Rezapourghdam, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Araç sürücüsü Engin Tolungüç ise kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.