Gebze Cumhuriyet Meydanı’nın 40 yıllık simgesi Atatürk Anıtı’nın gece yarısı operasyonuyla sökülmesi kenti ayağa kaldırdı.

Gebze’nin 40 yıllık hafızası bir gecede silindi. Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda 40 yıldır dimdik duran ve kentin sarsılmaz sembolü haline gelen Atatürk Anıtı, metro hattı projesi gerekçe gösterilerek gece yarısı operasyonuyla yerinden söküldü. Şehrin meydanından gelen söküm haberini alır almaz alana çıkarma yapan CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Birol Elüstü, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Zorer, CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Kadı yapılan işleme sert tepki gösterdi. Bölgeye gelen CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, "Atamızın heykelinin halkımızın arzu ettiği gibi, kentin tarihi dokusu ile özdeşleştiği şekilde, Gebze Kent Meydanı’nda yer almaya devam etmesi için yetkililer nezdinde gerekli görüşmelerimiz devam edecek. Yetkililerden derhal konuya ilişkin açıklama bekliyoruz. Biz buradayız!" ifadelerine yer verdi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"



CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan bölgede konu ile ilgili gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “Gebze Meydan’da şu an Atatürk Anıtı’nın bulunduğu bölgedeyiz. Bir gece operasyonunda yangından mal kaçırırcasına Atatürk heykelini kaçırmak üzere iken arkadaşlarımız ile bastık. İyi Parti ilçe başkanımız burada. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız burada. Biz bu araçların buradan çıkmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. İllegal yöntemler ile milli ve manevi değeri bizim için kutsal olan bu kent için simge olan anıtının bu şekilde götürülmesine izin vermeyeceğiz. Bu araçların buradan çıkmasına ne olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bu anıtın tekrardan yerine konulması için gerekirse günlerce eylemimizi devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Hayri Zorer yaptığı açıklamada, “Kentimizde olmaz dediğimiz her şey maalesef son günlerde oluyor. Bu kadarı da olmaz diyoruz, o kadarı da oluyor. Bugün kentimizde, Gebze'mizde bir şafak operasyonuyla; kentimizin simgesi, kurucumuz, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli ansızın sökülmek istenmektedir. Biz CHP Kocaeli Gençlik Örgütleri olarak buna asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bu Atatürk heykeli yerine konulana kadar gece-gündüz, sabah-akşam, günlerce de sürse gençler olarak burada olacağız. Derhal bu konuda yetkili kimse buradan Kocaeli Gençlik Örgütleri olarak sesleniyoruz; hemen buraya gelsinler ve kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini olduğu yere, kentimizin simgesi olan yere derhal koysunlar. Bu gerçekleşmediği takdirde gün fark etmeksizin bütün Kocaeli Gençlik Örgütleri burada olacaktır ve bu arabalar, arkanızda gördüğünüz bu kamyonlar Atatürk heykelini ancak ve ancak buradaki gençlerin canını alarak götürebilir. Buna asla ve asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Açıklama ardından CHP’li gençler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak tepkisini gösterdi.

"BİZ BURADAYIZ"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "26 Aralık 2025 tarihinde Gebze Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Heykelinin taşınacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin ardından Valimiz, Gebze Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile görüşmüş tarafımıza iletilen "bölgedeki inşaat tamamlandıktan sonra yerine yeniden yerleştirilecektir" cevabını kamuoyu ile paylaşmıştık. Ancak bugün gecenin bir yarısı, hiçbir yetkili bulunmadan kaçırır gibi Atatürk Heykelinin kaldırılması haklı olarak vatandaşlarımızda endişe yaratmıştır. Atamızın heykelinin halkımızın arzu ettiği gibi, kentin tarihi dokusu ile özdeşleştiği şekilde, Gebze Kent Meydanı’nda yer almaya devam etmesi için yetkililer nezdinde gerekli görüşmelerimiz devam edecek. Yetkililerden derhal konuya ilişkin açıklama bekliyoruz. Biz buradayız!" dedi.