KKTC’de geçen hafta 17 yangın, 40 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21-27 Nisan tarihlerini kapsayan rapora göre, 17 yangın sonucunda 1 milyon 23 bin TL'lik hasar oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kişi/ler tarafından yakma, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, çalışır durumdaki davlumbaz içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi” olarak açıklandı.

Meydana gelen 40 özel servis olayı ise şöyle: “Yangına karşı tedbir alma, trafik kazası sonucu araçta sıkışan, dairenin yatak odasında kilitli kalan ve asansörde mahsur kalan şahıslar ile aracın motor bölümünde, kompozit kaplama içerisinde, asansör üzerinde ve yağmur suyu tahliye boruları içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”