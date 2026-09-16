Ülkede geçen hafta meydana gelen 53 trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kazaların 12’si yaralanmayla, 41’i maddi hasarla sonuçlandı. Kazalarda toplam 2 milyon 960 bin 200 TL’lik hasar oluştu.

Kaza nedenleri arasında 21 kazayla süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Bunu 10’u yakın takip, 9’u dikkatsiz sürüş, 8’i kavşakta durmamak, 5’i diğer etkenlerden kaynaklı kazalar takip etti.

Kazaların 21’i Girne, 14’ü Lefkoşa, 10’u Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt ve 4’ü İskele’de meydana geldi.

– 2 bin 881 sürücü rapor edildi, 93 araç trafikten men edildi, 10 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde ise 18 bin 666 araç sürücüsü kontrol edildi.

Trafik suçu işlediği tespit edilen 2 bin 881 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 93 araç trafikten men edildi, 10 sürücü tutuklandı.

Denetimlerde en fazla rapor edilen suç, 1018 ile süratli araç kullanmak oldu. Ayrıca 345 sürücü seyrüsefer ruhsatsız, 148 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 126 sürücü ise trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildi.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan 72, emniyet kemeri takmamaktan 66, sigortasız veya sigorta kapsamı dışında araç kullanmaktan 48, dikkatsiz sürüşten 36, ışık kurallarına uymamaktan 26, görüş engelleyici film takmaktan 24, koruyucu başlıksız motosiklet kullanmaktan 23, sürüş sırasında cep telefonu kullanmaktan ile tehlikeli sürüşten 17, “T” işletme izinsiz araç kullanmaktan 12, trafik ışıklarına uymamaktan 10 ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 9 sürücü hakkında işlem yapıldı.