Meteoroloji Dairesi yarın, cuma ve cumartesi yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Dairenin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın öğle saatlerinden cumartesi öğle saatlerine kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer günlerde hava, genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek.

-Sıcaklık 30 dereceye kadar düşecek, rüzgar yağışlı günlerde zamanla kuvvetli esecek

İç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığı 30-33, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden, perşembe ve cuma Kuzey ve Batı yönlerden orta , zamanla kuvvetli, yer yer fırtınamsı esecek.