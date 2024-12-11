KKTC’de geçen hafta meydana gelen 58 trafik kazasında, 14 kişi yaralandı. Aynı dönemdeki trafik kontrollerinde toplam 240 araç trafikten men edildi, 9 sürücü ise tutuklandı. Trafik kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında sürat yine ilk sırada…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Aralık tarihleri arasındaki 58 trafik kazasının 11’i yaralanmayla, 47’si hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 14 kişi yaralandı.

Bu süredeki kazaların 19’u süratli araç kullanmak, 12’si kavşakta durmamak, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak, 8’i yakın takip, 9’u diğer etkenlerden oluştu.

-Hasar miktarı 3 milyon TL'yi aşkın

Toplam hasar miktarının 3 milyon 32 bin 2 TL olduğu kazaların, 17’si Gazimağusa’da, 15’i Lefkoşa’da, 12’si Girne’de, 10’u İskele’de, 4’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

-Trafik denetimlerinde 16 bin 833 sürücü kontrol edildi, 2923’ü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 16 bin 833 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2923 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 240 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı. Sürücülerin en fazla süratten ceza aldığı suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (1178), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (282), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (241), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (216), trafik levha ve işaretlerine uymamak (139), muayenesiz araç kullanmak (97), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (61), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (60), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (45), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (38), dikkatsiz sürüş (31), tehlikeli sürüş (24), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (12), özel eşya taşıma ‘B’ işletme izinsiz araç kullanmak (11), yolcu taşıma ‘T’ işletme izinsiz araç kullanmak (10), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (9), trafik ışıklarına uymamak (9), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (6), diğer trafik suçları (670).”