Ülke genelinde geçen hafta meydana gelen 64 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi; 27 kişi yaralandı. Trafik kazalarının da suçların da birinci sebebi olarak “sürat” kayıtlara geçti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Kasım tarihleri arasında ülkede 64 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1’i ölümle, 20’si yaralanmayla ve 43’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 27 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19), dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (8) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 6 milyon 235 bin 112 TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Lefkoşa 24, Girne 19, Gazimağusa 12, Güzelyurt 6 ve İskele 3”

- Denetimlerde 3 bin 533 rapor, 428 araca men, 11 sürücüye tutuklama

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 19 bin 362 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 3 bin 533 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 428 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 949, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 495, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 343, Muayenesiz Araç Kullanmak 204, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 150, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları 130, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 108, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 73, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 48, Dikkatsiz Sürüş 43, Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak 43, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 40, Tehlikeli Sürüş 27, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 20, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 18, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak 7, Trafik Işıklarına Uymamak 7, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 4 ve 954 diğer trafik suçları.”