Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, dernek başkanı Yücel Atakara başkanlığında gerçekleşen ziyarette, dernek yapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Yerel yönetimlerin dayanışmasını güçlendirmeyi amaçlayan ziyaretlerde, belediyeler arası iş birliği ve ortak çalışma alanları da ele alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerde güçlü iletişim ve karşılıklı anlayışın önemini vurguladı. Uluçay, belediyeler arasındaki iyi ilişkilerin hem bölgesel hizmet kalitesine hem de yerel yönetimlerin gelişimine katkı sağladığını belirterek, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.