Ülkede geçen hafta meydana gelen toplam 68 trafik kazasında, 21 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı. Denetimlerde, 217 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18-24 Ağustos tarihleri arasındaki 68 trafik kazasının 13’ü yaralanmayla, 55’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 20’si süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u yakın takip, 9’u diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 2 Milyon 896 bin 246 TL olduğu kazaların, 25’i Girne’de, 17’si Lefkoşa’da, 15’i Gazimağusa’da, 6’sı İskele’de, 5’i Güzelyurt’ta meydana geldi.

-Kontrol edilen 13 bin 638 sürücünün 2146’sı rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 13 bin 638 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 146 sürücü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 217 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şu şekilde:

“Sürat (759), Trafik Işıklarına Uymamak (245), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (230), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (183), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (103), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (78), Muayenesiz Araç Kullanmak (76), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (58), Dikkatsiz Sürüş (36), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (29), Tehlikeli Sürüş (21), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (21), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (17), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (15), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (12), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (12), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (5), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (4), Diğer trafik suçları (425).”