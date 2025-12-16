Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından gönderilen önlem talimatları doğrultusunda, Geçitkale -Serdarlı Belediyesi ekipleri köylerdeki mandıralarda bulaş riskini ortadan kaldırmak için denetimlerini ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.

Belediye’den yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılma riskine karşı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın belirlediği karantina ve hijyen protokollerini tüm yerel yönetimlere ulaştırdığı ve bu kapsamda, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekiplerinin de sahaya inerek özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ve mandıralarda çalışma başlattığı kaydedildi.

-Kasım: “Ekiplerimiz alarm durumundadır”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek, hastalığın bölgedeki hayvan popülasyonuna ve ekonomiye zarar vermesini engellemenin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

“Ekiplerimiz alarm durumundadır. Hastalığın bölgemizdeki mandıralara ve köylere yayılma potansiyelini tamamen ortadan kaldırmak için 7/24 esasına dayalı çalışıyoruz.” ifadesini kullanan Kasım, tüm hayvan üreticilerinin Belediye ekipleriyle iş birliği yapmaya çağırdı..

Kasım, Bakanlık tarafından bildirilen hijyen ve karantina kurallarına azami ölçüde uyulmasının önemine işaret etti.

Kasım, halk sağlığı ve hayvan varlığının korunması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini de kaydederek, vatandaşlara şüpheli durumları belediyeye bildirmeleri çağrısında da bulundu.