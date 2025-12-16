Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ve beraberindeki halk dansları dernek temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ve beraberindeki halk dansları dernek temsilcilerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin, halk dansları organizasyonları sayesinde dünya çocukları ve gençleriyle buluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, halk dansları aracılığıyla Kıbrıs kültürü ve ülke tanıtımına katkı yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı olarak halk dansları konusunda birlikte projeler yapmak istediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na ve halk dansları ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a görevinde başarılar diledi.

Özlem Kadirağa, kültürel bir miras olan halk danslarının, yaşatılması ve gelecek nesillere taşınması için federasyon ve dernekler olarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Kadirağa konuşmasının devamında, yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi erdi.

Kabulde ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Erhürman’a plaket ve hediye takdimi yapıldı.