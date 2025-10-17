Geçitköy-Lapta kavşağı ile Kayalar-Sadrazamköy yol güzergâhları, devam eden yol çalışmaları dolayısıyla bugünden itibaren trafiğe kapatılıyor.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Karayolu Master Planı kapsamında Geçitköy-Lapta kavşağı ile Kayalar-Sadrazamköy yol güzergâhındaki yol çalışmaları 30 Ekim’e kadar sürecek.

Trafik akışı, bu süre içinde alternatif bir güzergâhtan sağlanacak.