Hava, bir hafta boyunca açık ve az bulutlu, pazartesi ve salı yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli; pazartesi ve salı günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli; pazar günü açık ve az bulutlu; pazartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; salı parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu; haftanın geri kalanında ise genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 34-37, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.