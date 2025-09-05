Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki (AÖA) olaya ilişkin soruşturma raporunun açıklanmasını istedi.

Gelener yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, AÖA’daki taciz iddiasına ilişkin beyanlarının ciddi çelişkiler içerdiğini savundu. “Olayın ciddiyeti küçümsenmekte ve mağdur itibarsızlaştırılmaktadır” diyen Gelener, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

“Soruşturma tamamlandı mı, tamamlanmadı mı? Bir yandan süreç devam ediyor denirken aynı anda nasıl olur da ‘skandal doğru olsaydı o öğretmen okulda olmazdı’ denebilmektedir? Disiplin soruşturması raporu var mı, yok mu? Varsa, tamamını (kişisel veriler korunarak) kamuoyuna açıklayacak mısınız? Skandal yoksa neden ceza var? Akademik Disiplin Kurulu’nun verdiği kınama cezasının gerekçesi nedir? Bu ceza hangi tespitlere dayanmaktadır? Mağdura yönelik kanıt getir yaklaşımı hukuken ve etik olarak doğru mudur? Kanıtı toplamak idarenin ve soruşturma makamlarının görevi değil midir? Dijital verilerin geri getirilmesi için resen girişimde bulunulmuş mudur? Savcılık bilgilendirildi mi? Akademi ve Bakanlık, elindeki tüm bulguları savcılığa iletmiş midir? İletmediyse, neden? Tacizin yanı sıra ‘soruları verme’ iddiası akademik yolsuzluktur. Bu iddiaya ilişkin ayrı bir inceleme yürütülmüş müdür? Sonuçları nedir?”

Soruşturma raporunun açıklanmasını isteyen Gelener, taciz ve akademik yolsuzluk iddialarının sıfır tolerans ilkesiyle, şeffaf ve hesap verebilir biçimde sonuçlandırılmasını talep etti.

Gelener, “Olayın üstü örtülmeye çalışılırsa, KTÖS her türlü sendikal ve hukuksal mücadeleyi yükseltecektir” dedi.