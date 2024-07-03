Geleneksel 26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası Gönyeli Kaptan Erbay Sahası’nda başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ve Naci Talat Vakfı’nın ortak organizasyonu ile dün başlayan anı turnuvasına bu yıl ilk kez kadın takımlar da katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, anı turnuvasının açılış konuşmalarını CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil yaptı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekillerinin de katıldığı turnuva, temmuz ayı boyunca devam edecek. Dün gerçekleştirilen üç maçın açılış vuruşlarını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eski Naci Talat Vakfı Başkanı Feridun Önsav ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptı. Etkinliğe, eski CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, eski Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, eski Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve birçok CTP’li de katıldı.

-Sıla Usar İncirli: "Babam, siyaseti sportmence yapmış bir insandı"

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduklarını,

Kadın turnuvasını da başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve söz konusu turnuvada “gol kraliçesini” de seçeceklerini belirtti.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, CTP Lefkoşa İlçesi’ne, Gönyeli Ocak Örgütü’ne, Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti’ne, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na, Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği’ne ve kadın hakemlere teşekkürlerini sunan Sıla Usar İncirli, Naci Talat’ın sporu çok sevdiğine işaret ederek “Spor, mücadele azminin en estetik halidir. Babam da siyaseti sportmence yapmış bir insandır. Sportmenlik dışı muameleye maruz kalmış olsa da kendi o etik değerleri korumuştur” diye ekledi.

Akbil: "Naci Talat sadece CTP için değil, Kıbrıs siyaseti için de çok değerli bir idol"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, sözlerine başladı. Naci Talat Halı Saha Anı Turnuvası’nın bu yıl 26’ncısı düzenlediklerini kaydeden Akbil, Naci Talat’ın tüm toplum için çok değerli bir kişi olduğunu vurguladı. “Efsanevi genel sekreterimiz sadece CTP için değil, Kıbrıs siyaseti için de çok değerli bir idoldür” diyen Akbil, Naci Talat2ın 27 yaşında CTP Genel Sekreteri olduğunu hatırlattı.. Hülya Akbil, “Naci Talat, 46 yıllık kısacık hayatında, yaptığı siyasi mücadelelerle arkada çok değerli bir geçmiş bıraktı” diye konuştu. Naci Talat’ın anısını yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizen Akbil, anı turnuvasını bu yıl ilk kez Naci Talat Vakfı ile ortak düzenlediklerini ifade etti. Bu yıl ilk kez turnuvada kadınlar kategorisini de açtıklarını vurgulayan Akbil, turnuvada kadın hakemlerin de görev aldığına işaret etti.