53. İskele Festivali kapsamında bu akşam Levent Yüksel konser verecek. İskele Ecevit Meydanı’nda yer alacak halk konseri saat 21.30'da başlayacak.

Pazar gününe kadar sürecek festivalde yarın ise Karadenizliler Gecesi düzenlenecek. İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki gecede Ali Alkurt ücretsiz halk konseri verecek.

-Uluslararası Halk Dansları Festivali dün akşam sona erdi

Geleneksel İskele Festivali bünyesinde bu yıl 28.’si düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali ise dün akşam gala gecesi ile sona erdi.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festivalde yedi ülkeden dansçılar sahne aldı. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan ve birçok dalga ödüllerin verildiği gecenin birincilik ödülü ise Türkiye’ye gitti. Gecede, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Meksika, Arjantin, Kolombiya ve Hırvatistan’dan dans ekipleri sahne aldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da gala gecesine mesajıyla katıldı. Geçirdiği operasyon nedeniyle geceye katılamayan Sadıkoğlu mesajında, “Dünyanın dört bir yanından gelen halk dansları ekiplerine, kültürlerimizi bir araya getirdikleri ve bu festivale kattıkları renk için teşekkür ediyorum.” dedi. Başkan Sadıkoğlu, yıllardır olduğu gibi bu yıl da kültürlerin buluşmasına, dostlukların pekişmesine ve barışın dansla ifadesine ev sahipliği yapıldığına dikkat çekti. Sadıkoğlu, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına da şükranlarını sundu.

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa’nın himayelerinde düzenlenen gece, İskele Belediyesi Halk Dansları Ekibinin Barış, Dostluk ve Sevgi temalı açılış seremonisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Geceyi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra CIOFF Yetkilileri ile dans ve müzik severler takip etti. Jüri ise Kareograf Yönetmen Tanju Hastunç, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Şinasi Pala, KTHD Federasyonu EğitmenleriAta Çeker, Sibel Sezer, Zeki Tuncelli, Mehmet Gulle, Çizem Yetkiner, Evren Demirbilek ile Gülgün Dargın'dan oluştu.

Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği ekibi festivale konuk olarak katıldı. KKTC adına İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun açılış gösterisini yaptığı gecede sırasıyla sahneye Kuzey Makedonya, Meksika, Hırvatistan, Arjantin, Türkiye ve Kolombiya ekipleri çıktı. Gösterilerin ardından festivale katkı yapanlara da plaket verilirken, festivalin düzenlenmesine katkılar sağlayan İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı, KTHD Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’ya da ise İskele Belediyesi İdari Amiri tarafından teşekkür hediyesi taktim edildi.

-Birincilik ödülü Türkiye'nin

Toplam 14 dalda ödülün verildiği İskele Belediyesi 28. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali Gala gecesinde birincilik ödülü Türkiye’nin oldu. Türkiye ekibi ödülünü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşinin elinden aldı. Türkiye ayrıca koreografi ödülünün de sahibi oldu.

-Kategoriler ve ödül alanlar şöyle:

"1.’lik ödülü – Türkiye, 2.’lik ödülü – Kolombiya, 3.’lük ödülü – Arjantin, en iyi performans ödülü – Arjantin, en iyi koreografi ödülü – Türkiye, festival ödülü – Hırvatistan, halk ödülü – K. Makedonya, otantik grup özel ödülü – Hırvatistan, İskele özel ödülü – Kolombiya, onur ödülü – K. Makedonya, jüri özel ödülü – Meksika, en iyi kadın dansçı ödülü – Kolombiya, en iyi erkek dansçı ödülü – Arjantin, en iyi müzik ödülü – Kolombiya."