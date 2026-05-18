Geleneksel Okçuluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Emin Yazıcı seçildi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, derneğin 1. Olağan Genel Kurulu, dün Girne Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulun divan başkanlığını Meryem Boyacı; divan kurulu üyeliklerini ise Mine Ağırman ve Aydın Boyacı üstlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, kurucu üyeler adına Ahmet Cengiz Öktem selamlama konuşmasını yaptı. Yönetim Kurulu Başkan Adayı Emin Yazıcı da katılımcılara hitap ederek derneğin hedefleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Genel Kurul sonucunda KKTC Geleneksel Okçuluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Emin Yazıcı seçildi. Yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

“Seher Güneş, Mine Ağırman, Murat Kurtoğlu, Ahmet Cengiz Öktem, İsmail Hakkı Çebi, Serkan Yıldırım, Furkan Öztürk; yedek üyeler Yasemin Kurtoğlu ve Olcayto Öktem.”

Genel kurul sonunda birlik ve dayanışma mesajları verilirken, geleneksel okçuluk kültürünün KKTC’de daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.