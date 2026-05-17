KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Kazakistan’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesi kapsamında Aksakallar Konseyi çalışmalarına katıldı.

Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki TDT Aksakallar Konseyi’nin, Konsey Başkanı Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantısına katılan KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, burada, yıllardır devam eden Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’ye yönelik ambargoları eleştirdi.

Öksüzoğlu, bu ambargoların dost kardeş ülkelerce bir an önce kırılmaya başlanmasının önemine dikkat çekti.