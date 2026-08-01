Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs ziyareti sonrasında kamuoyuna yansıyan değerlendirme ve tartışmalara ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Erhürman, açıklamasında ziyaret sonrası yaşanan tartışmalara tepki göstererek, “Her türlü atraksiyon var” ifadelerini kullandı. Güneyde ve kuzeyde yapılan açıklamalar, fotoğraflar üzerinden yürütülen tartışmalar ve iç politikaya yönelik değerlendirmelerin sürecin önüne geçtiğini savundu.

5+1 formatındaki görüşmelerin hazırlıklarıyla ilgili teyit edilmiş metinlerin “yorum yoluyla” değiştirilmeye çalışıldığını belirten Erhürman, “Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzeyde ve güneyde yaşanan gelişmelerin kendileri açısından sürecin temel yaklaşımını değiştirmediğini ifade eden Erhürman, halkın çözüm iradesinin ve verilen sözlerin kendileri için rehber olmaya devam edeceğini kaydetti.

Erhürman açıklamasında, görüşmek isteyen herkesle doğru çerçevede temas kuracaklarını belirterek, “Dinlemek isteyen herkese anlatarak, yolumuza çok çalışarak ve ciddiyetle devam ediyoruz. Çocuklarımız için…” ifadelerini kullandı.