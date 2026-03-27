“27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” kapsamında, Birinci Sanat ile İpek Denizli Sanat Atölyesi iş birliğinde bugün saat 16.00’da Birinci Plaza’daki Meral Tekin Birinci Salonu’nda “Geleneksel Sanata Hizmet Ödül Töreni” düzenleniyor.

Sunuculuğunu Ertaç Hazer ve Feyzan Korur’un üstleneceği programda, tiyatro sanatçısı Hüseyin Köroğlu performans ve söyleşi gerçekleştirecek, ardından kendisine “Yaşamboyu Meslek Onur Ödülü” takdim edilecek.

Gecede ayrıca İlkşen Varoğlu Atik, Aliye Ummanel, Cevahir Caşgir ve Nergül Tuncay Fellahoğlu da Meslek Başarı Ödülü ile onurlandırılacak.