Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, hükümet ve Eğitim Bakanlığı’na, “hukuk, liyakat ve kamu yararı” üzerinden eleştirilerde bulundu.

Gelener yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada yaşananlara değindi.

Eğitimle ilgili tüzük değişikliklerinin Teknik Kurulda görüşülmesi yasal zorunluluk olmasına rağmen Kayıt-Kabul Tüzüğü’nün, teknik kurul toplanmadan değiştirildiğini ve nakil komisyonuna sınırları belli olmayan bir yetki verildiğini ileri süren Gelener, müsteşarın, “keyfi kararlara” kılıf hazırladığını iddia etti.

Gelener, “Usulsüz tüzük değişiklikleriyle, Türk Maarif Koleji’ni, siyasi nüfuz sahiplerinin çocukları için kuralların esnetilebileceği herhangi bir okul haline getiremezsiniz. Bu okul Kıbrıs Türk toplumunun tarihsel ve kamusal bir değeridir.” dedi.

Nakiller ve kadrolu atamalar tamamlandıktan sonra, hangi ihtiyaca dayandığı açıklanmadan ilkokullara 55 geçici öğretmenin daha görevlendirildiğini belirten Gelener, “Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle kadrolu özel eğitim ve rehber öğretmen atamak için Başbakanlıktan yetki alamadığını söyleyen Bakan, seçim öncesinde bu görevlendirmeler için nasıl yetki almıştır?” sorusunu sordu.

Okulların temizlik hizmetlerinin, kamusal bir görev olmaktan çıkarılıp taşeron şirketlere devredildiğini ifade eden Gelener, bugün basına yansıyan görüntülerin sorunun yalnızca taşeronlaşma olmadığını gösterdiğini savundu. Gelener, “Okulların temizlik ihalelerine katılan şirket sahibinin, yüzlerce hademe adayını Başbakanın önünde toplayarak işe alınmayı oy şartına bağlaması, okullardaki hademe ihtiyacının siyasi çıkar için kullanıldığını ortaya koymuştur.” iddiasında bulundu.

Yaz aylarında tamamlanması gereken inşaat çalışmalarının, okullar açılmasına rağmen sürdüğünü belirten Gelener, bazı okullarda çocukları ve öğretmenleri koruyacak temel güvenlik önlemlerinin alınmadığını ileri sürdü.

Okulların 14 Eylül’de açıldığını, öğrenci taşımacılığının ise 22 Eylül’de başlayabildiğini kaydeden Gelener, akademik takvim ve taşımacıların taleplerinin aylar öncesinden belli olmasına rağmen sekiz gün boyunca yükün velilerin üzerine yıkıldığını, öğrencilerin mağdur edildiğini, okul bölgelerinde trafik kaosu yaratıldığını savundu.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) açık duyuru yapılmadan ve şeffaf bir seçim süreci yürütülmeden atama ve görevlendirmeler yapıldığını da ileri süren Gelener, “Sorularımıza hala yanıt verilmemesi, doğruluğunu teyit eder niteliktedir.” dedi.

Beş ay önce yapılan grevlerin kesintilerinin hukuka uygun biçimde tamamlandığını belirten Gelener, aynı grevler gerekçe gösterilerek, öğretmenlerden geriye dönük ikinci bir kesinti yapılmak istendiğini de öne sürdü, bu girişime imza atan herkesin doğacak zararın sorumluluğunu taşıyacağını kaydetti.

“Bu anlayışın adı yönetim olamaz. Bunun adı hukuksuzluk, usulsüzlük ve keyfiliktir.” diyen Gelener, yapılan her usulsüzlüğün, çiğnenen her kuralın ve gasp edilen her hakkın hesabının sorulacağını savundu.