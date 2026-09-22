Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, et kaçakçılığı açıklamasının ardından zeytinyağı kaçakçılığına da değindi. Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu Sabah Postası programında konuşan Tulga, zeytinyağı kaçakçılığı nedeniyle fiyat farkları oluştuğunu söyledi.

Tulga, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçakçılık yapıldığını ifade ederek ekledi:

“3 yıl öncesine kadar biz Kuzey’den Güney’e satış yaparken, Avustralya’ya ve İngiltere’ye ihracat yaparken, şu anda oralardan gelen zeytinyağına karşı kendimizi mücadele içinde bulduk.”

Güney’den Kuzey’e gelen zeytinyağının özellikle toplu tüketim yerlerinde görüldüğünü belirten Tulga, “İnsanlar eti alırken aynı şekilde zeytinyağını da almaya başladı” dedi. Zeytinyağı ile et sorununun benzer durumda olduğunu anlatan Tulga, üretimde kayıt sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. “Kimin ne ürettiği belli olmalı” diyen Tulga, şu öneriyi dile getirdi:

“Zeytin Konseyi’nce ekilen dönüm başına verilen 2 bin TL yerine, ticarileştirilen litre üretimi başına 50 TL’lik bir katkı payını dillendiriyoruz. 50 TL’lik katkı yapılması halinde fiyat dengesi sağlanmış olacak.”

Zeytinin en büyük halk ekonomisi olduğunu dile getiren Tulga, bu alanda yapılan açılımlarla üretimin iyi noktalara getirildiğini vurguladı. Enflasyonun bu alanı da tehdit altına aldığını belirtti. Tulga, yasal olarak üretilen zeytinyağının depolanmadan çelik kasaya aktarılarak satışa çıkarılması gerektiğini de önerdi. KTEZO Genel Koordinatörü, zeytinyağı üretiminin kayıt altına alınması konusunda kooperatifin desteğiyle bir çalışma yürütüldüğünü ve çalışmanın bugünlerde tamamlanacağını kaydetti.