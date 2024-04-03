Gelsin 60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezi ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği işbirliğiyle anımsama terapisi hizmeti vermeye başladı.

Ücretsiz ve sınırlı sayıda katılımcıya verilecek anımsama terapisi, geçmişe dair anıları ve deneyimleri paylaşarak, bireylerin kendi düşünce, duygu ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Gelsin 60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezi ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneğinden yapılan ortak açıklamada, anımsama terapisinin ruh sağlığı meslek mensubu eşliğinde yapılacağı kaydedildi.

Haftada bir gün, Cuma günleri 09.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek terapi, katılımcıların yaşam deneyimlerini derinlemesine keşfetmelerine olanak tanırken, aynı zamanda sosyal etkileşimlerini artırarak toplumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyenlerin 0548 889 5005 veya 0548 840 2353 numaralarını arayabilecekleri belirtilen açıklamada, ilgilenen herkesin erken kayıt yaptırması tavsiye edildi.

Açıklamada, merkezde ayrıca çarşamba ve cuma günleri 09.30-12.00 saatleri arasında fizyoterapist eşliğinde fiziksel egzersizler, müzik/dans atölyeleri, sanat atölyeleri, el-göz-hafızayı destekleyen aktiviteler, sanal gerçeklik gözlükleriyle çeşitli uygulamalar gerçekleştirildiği kaydedildi.