Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından tutuklanan gemi mürettebatı yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere, 30 Ağustos'ta saat 11.50'de Girne-Taşucu seferini yapan Filo Denizcilik'e ait "Filo Jet" isimli katamaran cinsi geminin alabora olması sonucunda 15 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 kişinin ise cenazeleri henüz bulunamadı. 259 yolcu ile 8 mürettebatın bulunduğu yolcu gemisinin batması ülkede inifiale neden olmuştu.

Bugunkü duruşmada, "Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sevebiyet Verme" suçlamasıyla tutuklanan şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S. ile birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ve gemi mürettebatı S.E., Q.Q., V.H., ve R.İ. aleyhinde 7 gün daha tutukluluk emri temin edildi.

Yargıç Mine Serden'in huzurunda görüşülen duruşmada, İddia Makamı adına Savcı Doğa Tokay, Girne Adli Şube'de görevli Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş'ı tanık olarak dinletti.

Müfettiş Muavini Mannaş, katamaran cinsi geminin 3 deniz mili açıklıkta sol ön kızak uç kısmından kırılarak sol tarafı üzerine devrildiğini ve alabora olarak battığını söyledi.

Mannaş, 259 yolcu ile 8 mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişinin canlı olarak çıkarıldığını, 15 kişinin hayatını kaybetiğini, kayıp 13 kişininin arama-kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini dile getirdi.

Bir önceki celselerde, geminin ikinci kaptanı olan zanlı M.N.S’nin polise gönülü ifade verdiğini anımsatan Mannaş, zanlının olay günü Taşucu Limanı'nın saat 15.00'e kadar kapalı olduğunu birinci kaptana söylediğini ve bu seferin "yapılmaması" konusunda kaptana telkinde bulunduğunu, ancak kaptanın tüm uyarılarına rağmen sefere çıktığını dile getirdiğini söyledi.

"GEMİ ÜSTÜN KÖRÜ TAMİR EDİLDİ"

Mannaş, yine zanlının, söz konusu geminin olay günü "su aldığını bildiklerini" ve ayrıca geminin motor ve dümen arızasının da olduğunu, daha önce de defalarca su aldığının da bilindiğini aktardı. Mannaş, ikinci kaptanın itiraf niteliğindeki ifadelerinin araştırılmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan kaptan yardımcısı M.N.S.'nin cep telefonunda yapılan incelemede yeni görüntülere ulaşıldığına da dikkat çeken Mannaş, söz konusu görüntülerde geminin "üstün körü tamir edildiğinin" görüldüğünü dile getirdi.

"OPTIMUS PRIME KARA KUTUYU ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Mannaş, Optimus Prime isimli geminin adaya gelerek, kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

Optimus Prime'ın batan geminin kara kutusunun yerini tespit ettiğini ve kara kutuyu çıkarmak için de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mannaş, geminin ikinci makinisti M.G. ile gemi tayfaları S.E., Q.Q. ve V.H.'nin polise yeni bir gönüllü ifade verdiğini anlattı.

"BODOSLAMA PARÇASINI MÜRETTEBAT TAMİR ETTİ"

Mannaş, geminin sol ön kızağında meydana gelen kırılmaya ilgili ifade veren zanlıların, "bodoslama" adı verilen geminin en önemli parçalarından biri olan parçanın mürettebat tarafından tamir edildiğini söyledi.

Mannaş, Filo Denizcilik'e ait muhasebe dökümlerinde de bodoslama isimli parçanın tamir edilmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınarak ödeme yapıldığının görüldüğünü belirtti.

"LİMAN BAŞKANLIĞI'NA BİLDİRİLSEYDİ, SEFER DURDURULABİLİRDİ"

Mannaş, bağımsız kaptanlar ile gemi mühendislerinden yapılan araştırmaya göre, bodoslama isimli parçanın gemi mürettebatı tarafından tamir edilemeyeceğini be tersaneye götürülmesi gerektiğini öğrendiklerini kaydetti.

Ayrıca Mannaş, Liman Başkanlığı'na konunun bildirilmesi durumunda ilgili seferin "durdurulabileceğini" de öğrendiklerini dile getirdi. Ancak Mannaş, konunun Limanlar Başkanlığı'na bildirilmediğinin öğrenildiğini de söyledi.

7 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAKLAR

Mannaş'ın şahadetinin ardından Savcı Doğa Tokay, soruşturma kapsamında, zanlıların tümünün 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki beyanları değerlendiren Yargıç Mine Serden, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.