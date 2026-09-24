Kamusal Reform Derneği kuruldu. Salı günü yapılan 1. Olağan Genel Kurul neticesinde fiilen hayata geçen Derneğin Kurucu Başkanı Mehmet Yulaf oldu.

Dernek Merkez binasında yapılan Genel Kurul’da iki yıl görev yapacak Yönetim Kurulu da belirlendi.

Derneğin Basın ve Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde:

“Mehmet Yulaf-Kurucu Başkan, Senal Gürsoy-Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Ali Övgün-üye, Bedel Kibrit Özduru-üye, Peyman Höyük Küçük-üye, Ertaç Denizgezen-üye, Cansu Şakalak-yazman, Tuğrul Aktigin-Yedek Üye."

Tamer Aylanç’ın başkan olduğu Denetleme Kurulu’nda Necdet Yulaf, Asiye Dilöz üye, Murat Göçer ise yedek üye olarak yer aldı.

Dr. Ayden Kahraman’ın başkanlığındaki Disiplin Kurulu’nda ise Mehmet Emin Yeltekin ve Seda ValerieSheekho üye, Gökhan Kaynarca yedek üye oldu.

YULAF: ÇAĞA UYUM SAĞLAMAK İÇİN ZİHİNSEL VE YASAL REFORMLAR ŞART

Kurucu Başkan Mehmet Yulaf yayınladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkına seslenerek, dünyada yaşanan hızlı teknolojik ve toplumsal değişime uyum sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.