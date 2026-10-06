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Başbakanlık açıklamasında, “Mahmut Demir ve Özgür Gönül’e Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İncelemeler sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül’e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde ulaşılan iki naaşın kimlik tespitine yönelik DNA çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Girne açıklarındaki gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı

Başbakanlık, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bulunan iki naaşın kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

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