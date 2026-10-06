Turizm sektörünün geleceği ve sektörü bekleyen dijital dönüşüm, Süleyman Kansu tarafından değerlendirildi.

Kansu, önümüzdeki dönemde seyahat arama ve satın alma alışkanlıklarının köklü biçimde değişeceğini belirterek, yapay zekânın müşterilerin yüzlerce seçenek arasından kendileri için en doğru alternatiflere hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

Gerçek bir dijital asistanın yalnızca sorulara yanıt veren bir chatbot olmaması gerektiğine dikkat çeken Kansu, yapay zekânın müşterinin niyetini, bütçesini ve geçmiş tercihlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunmasının önemine vurgu yaptı.

Bu dönüşümün seyahat acentelerini ortadan kaldırmayacağını ifade eden Kansu, acentelerin klasik rezervasyon hizmetinden çıkarak uçtan uca seyahat danışmanlığı yapan yapılara dönüşeceğini belirtti.

Kansu, yapay zekânın veri işleme ve fiyat karşılaştırma gibi rutin süreçleri üstlenebileceğini ancak kriz anlarında sorumluluk alan, güven veren ve çözüm üreten insan unsurunun önemini koruyacağını söyledi.

Verinin de bu dönüşümün en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Kansu, şirketlerin sahip olduğu büyük verinin ancak yapay zekâ ile doğru şekilde analiz edilerek kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine dönüştürüldüğünde gerçek bir değere dönüşeceğini ifade etti.

Gelecekte doğrudan satış ve acente kanalları arasında bir rekabet yerine hibrit bir modelin öne çıkacağını kaydeden Kansu, otellerin kendi satış kanalları, acenteler ve yapay zekânın birbirini tamamlayacağı bir yapının oluşacağını söyledi.

Özellikle yeni pazarlara ulaşılması noktasında seyahat acentelerinin önemini koruyacağını belirten Kansu, turizmin yalnızca oda veya uçak koltuğu satışı olmadığını, deneyim satışı olduğunu vurguladı.

Kansu, turizm sektöründe asıl rekabetin sahip olunan teknolojinin büyüklüğünde değil, bu teknolojinin müşteri deneyimine ve gelire ne kadar doğru dönüştürülebildiğinde yaşanacağını ifade etti.