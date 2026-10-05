Başbakanlık, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları neticesinde bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

Gazete Manşetleri - 5 Ekim 2026
Gazete Manşetleri - 5 Ekim 2026
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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, naaşın kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Felaketin ilk anından itibaren tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devletimizin imkanları seferber edilmiş ve çalışmalar kesintisiz sürdürülmüştür. Kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz." denildi.