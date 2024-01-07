Polis, Gemikonağı’nda dün akşam yaşanan bıçaklama olayında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, F.Y.(E-28)’in, önceden kız arkadaşı olan Ç.M.G.(K-20)’nin Gemikonağı’ndaki ikametgahına giderek konuşmak maksadıyla ikametgaha giriş yaptıktan sonra, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Ç.M.G.’yi sol göğüs kısmından yaraladıktan sonra, ikametgah içerisinde bulunan M.A.Ç.(E-20)’yi de vücudunun muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Ç.M.G. kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, M.A.Ç.’nın ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, F.Y.’nin tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.