Son yıllarda yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanına entegre oldu. Ancak bu teknolojinin sunduğu fırsatlar kadar kötüye kullanım alanları da giderek artıyor.

Özellikle dolandırıcılar yapay zekayı kullanarak insanları aldatmanın yeni yollarını keşfettiler.

Dolandırıcılar, Kıbrıs Genç TV programcıları Yağmur Çal ve Meltem Sonay’ı da yapay zeka destekli ses kolonlama ile reklam yüzü olarak kullandılar.

Kıbrıs Genç TV Haber Müdürü Efdal Keser yine Yağmur Çal’ın programında konuyu irdelerken izleyicilerin dikkatli olmasını ve dolandırıcıların tuzağına düşmemelerini istedi.