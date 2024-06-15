Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü, Ali Kozok

CL G.Birliği: Ayşe (13), Damla, Nezaket (11), Kamogelo (14), Aleyna(11), Bircan, Judel (2, Özen (7), Ketleglo (2), Arzum (4)

DAÜ: Rümeysa (16), Berna (13), Sıdıks (2), Santina (12), Melisa (9)

İlk periyot: 26-12

İlk yarı: 41-25

Üçüncü periyot: 54-38

Extend Kadınlar Ligi’nde Levent’in finaldeki rakibi Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu.

1-1 eşitliğin olduğu serinin üçüncü maçında bir gece önce görevinden istifa eden Cafer Muhtaroğlu’ndan maça çıkan Caesar Larnaka Gençler Birliği 5 kişi ile sahad mücadele eden Dığu Akdeniz Üniversitesi’ni 64-52 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Maçta Muhtaroğlu’nun yardımcısı çıktı

Serinin ikinci maçında maçın kaybedilmesi nedeniyle Caesar Larnaka Gençler Birliği antrenörü Cafer Muhtaroğlu istifa etti.

Serinin üçüncü maçına kırmızı siyahlılarda Muhtarığlu’nyn yardımcısı görev yaptı.