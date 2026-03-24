Gençlik Federasyonu, alçak orman arazilerinin devri ve kiralanmasına yönelik yasa değişikliğinin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Alçak orman arazilerinin devri ve kiralanmasına yönelik yasa değişikliğine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Federasyon, düzenlemenin çevresel olduğu kadar siyasal, hukuksal ve yönetişim boyutlarıyla da ciddi kaygılar yarattığını savundu.

Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi adına Mali Sekreter Yasemin Yıldız tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin başlangıçta “eğitim amaçlı kullanım” gerekçesiyle gündeme getirildiği, ancak süreç içerisinde “stratejik” ve “kalkınma odaklı” söylemlerle desteklenmesinin kamuoyunda belirsizlik yarattığı ifade edildi.

Yasa metninde muğlak ifadelerin yer aldığını öne süren Federasyon, bu ifadelerin, idarenin takdir yetkisini genişletme riski taşıdığını kaydetti. Federayson, ayrıca düzenlemenin orman arazilerinde ticari yatırımlara, doğal alanların parçalanmasına ve kamu mülkiyetindeki ekolojik varlıkların fiilen özel kullanıma açılmasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Gençlik Federasyonu, düzenlemenin ilk aşamada oy birliğiyle kabul edilmesine de dikkat çekerek, çevre politikalarının yeterince tartışılmadan ele alındığını savundu.

Yargı süreçleri devam eden bir alanda yasa değişikliği yapılmasının hukukun üstünlüğü ve demokratik yönetişim ilkeleri açısından tartışmalı olduğunu ifade eden Federasyon ayrıca, doğal varlıklarla ilgili düzenlemelerde niyet değil metin ve uygulamanın belirleyici olduğunu belirtti.

Gençlik Federasyonu, alçak orman arazilerinin devri ve kiralanmasına yönelik yasa değişikliğinin yeniden değerlendirilmesini, sürecin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını ve doğa politikalarının bilimsel veriler temelinde ele alınmasını talep etti.