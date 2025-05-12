İki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum heyeti başkanı Amalia Avraam, “Hedeflerinin, Kıbrıs gençliğini daha yakın hale getirmek olduğunu” açıkladı.

Haravgi gazetesi, yeni oluşturulan iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin dün hedeflerine ilişkin bir açıklamada yaptığını yazdı.

Habere göre, Avraam; “Her seferinde farklı konulara sahip faaliyetler düzenleyerek Kıbrıs’taki, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençleri birbirlerine yakınlaştırmayı hedeflediklerini” belirterek, 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ilk komite toplantısındaki ortamın “Yeterince olumlu” olduğu yorumunda bulundu.

Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda; fikirler ve faaliyetlere ilişkin ayrıntılara girmediklerini vurgulayan Avraam, bir sonraki toplantının 21 Mayıs'ta yapılacağını da ifade etti.