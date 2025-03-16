Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 44. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Burak Maviş yeniden KTÖS Genel Sekreteri, Mustafa Baybora ise yeniden Başkan olarak seçildi.

BRT’nin haberine göre Sendika lokalindeki Genel Kurul’da ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ardından başkanlık divanı oluşturuldu.

Genel Kurul’da konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora, öğretmenin toplumun ilerici ve aydınlık yüzü olduğunu söyledi.

Baybora, “Öğretmen toplumun bir bireyidir. Bu bilinçle toplum sorunlarıyla öğretmen sorunlarının iç içe olduğu anlayışından ve ilkesinden taviz vermeden 57 yıldır mücadelemiz devam etmektedirve edecektir” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de, felsefelerinin sonuç almak ve mücadele olduğunu söyledi.

Maviş, “Toplumun geleceği için mücadele ettik. Baskı dönemleri de oldu, dayanışmamızla mücadele ettik ve sonuç aldık” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ise konuşmasında, toplum modeli yaratmanın en güçlü aracının eğitim olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da sendikanın Kıbrıs Türk halkının toplumsal tarihinde büyük önemi olduğunu söyledi.

Erhürman, “Her bir öğretmenimiz sınıftadır ve her bir öğretmenimiz belli alanda KTÖS çatısı altında örgütlenmiştir” dedi.

Genel Kurul da DAÜ-SEN yönetim kurulu üyesi Mustafa Rıza, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTMMOB Başkanı Seral Aysal, Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Pambis Kyritsis, PEO adına Hristos Tombazos, AKEL adına Elias Demetriou, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Bağımsızlık Yolu adına Münür Rahvancıoğlu ve TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da konuşma yaptı. Genel kurulda mali ve faaliyet rapor okunarak aklandı. Daha sonra tüzük değişikliği ile ilgili oylamaya geçildi ve yönetim kurulu seçimi yapıldı.

-“KTÖS yetkili kurulları güven tazeledi”

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, KTÖS 44. Olağan Genel Kurulu’ndaki seçimlerde Burak Maviş yeniden Genel Sekreter, Mustafa Baybora ise yeniden Başkan seçildi.

Açıklamada, bu sonuç “KTÖS üyeleri demokrasi, barış, hak ve adalet mücadelesine olan güvenlerini bir kez daha tescillemiş oldu. Eğitim ve sosyal politikalar ile toplumsal mücadele doğrultusunda belirlenen vizyon, barış ve demokrasi sürecinde izlenen yol, üyeler tarafından bir kez daha onaylandı.” ifadeleriyle değerlendirildi.

KTÖS’ün yeni yönetim ve yürütme kadrosu şu isimlerden belirlendi:

“Genel Sekreter: Burak Maviş, Genel Başkan: Mustafa Baybora, Eğitim Sekreteri: Süleyman Gelener, Mali Sekreter: Sevşen Dandana Özerce, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Uğur Erilen, Örgütlenme Sekreteri: Akgün Kaçmaz, İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri: Sevgi Erhalaç, Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri: Onur Bütüner.”

KTÖS 44. Olağan Genel Kurulu sonrası 30 kişilik yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Akgün Kaçmaz, Ali Kozok, Atakan Bayraktaroğlu, Aysel Erkanlı, Burak Maviş, Ceren Korkmaz Abiş, Çağrı Akgür, Ege Özbolat, Emre Şaşmacıoğlu, Erdal Şanlıdağ, Erdoğan Emiroğulları, Ersel Lord, Gözde Atakan, Hasan Belen, Hüseyin Bozalanlar, İlke Aslım, İsmail Özuçar, Melek Arıca, Mustafa Baybora, Nadir Baykent, Neriman Soral Tayfunoğlu, Onur Bütüner, Ömer Balcıoğlu, Rıza Erseven, Saffet Aşaroğlu, Sevgi Erhalaç, Sevşen Dandana Özerce, Süleyman Gelener, Tolga Karadağlı, Uğur Erilen.”

-Genel kurulda alınan kararlar

KTÖS açıklamasına göre, dünkü Genel Kurul’da alınan kararlar arasında, Yönetim Kurulu’na federasyon ve konfederasyon çalışmaları için yetki verilmesi yer aldı.

Sendika tüzüğünde yer alan “çeşitli sendikalarla birlikte yer alacağı bir federasyon veya konfederasyon çalışması sonucunda eğitim federasyonu/konfederasyonu veya emek federasyonu/konfederasyonu üyesi olabilecektir” maddesi doğrultusunda, kapalı zarf usulü yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’na şu yetkiler verildi:

“Çeşitli sendikalarla federasyon/konfederasyon çalışması yürütme; ilgili federasyon/konfederasyonun tüzüğünü oluşturma; Oluşturulan tüzüğü Genel Kurul’un onayına sunma.”

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora imzalı açıklamada, “KTÖS olarak, toplumsal barış, eşitlik, adalet ve demokratik haklar temelinde eğitim emekçilerinin mücadelesini büyütmeye devam edeceğimizi, sendikalarla birlikte toplumsal sorunlara sonuç odaklı çözümler üreteceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” denildi.