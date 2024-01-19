ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) planlandığı gibi fırlatıldı.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

[Fotoğraf: AA]

Falcon 9 başarılı şekilde yeryüzüne indi

Falcon 9 roketi, Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünü belirlenen yüksekliğe çıkardıktan sonra başarılı bir şekilde kapsülden ayrıldı.

Kapsülden ayrıldıktan sonra inişe geçen Falcon 9, Kennedy Uzay Merkezi'nin doğusunda bulunan Cape Canaveral Üssü'ne başarılı şekilde iniş yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Astronotlarla ilk iletişim kuruldu

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı.

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu.

Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı.