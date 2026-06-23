24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin sigortalı KKTC vatandaşlarına sağlık hizmetine başladığı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, söz konusu sağlık hizmetinin, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmet Desteği Protokolü kapsamında verildiği kaydedildi.

Açıklamada, protokol kapsamında KKTC Sosyal Sigorta sisteminde sigortalı olarak kayıtlı bulunan TC ve KKTC vatandaşlarına, KKTC kamu görevlilerine, KKTC kamu sağlık çalışanları ve kamu emeklilerine, bu kişilerin KKTC ulusal mevzuatı uyarınca bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına, mücahit gazi, gazi yakını ve şehit yakınlarına randevu ile ayaktan muayene ve tedavi hizmeti sunulmaya başlandığını kaydedildi.

Açıklamada, 0392 815 21 14 numaralı santralden 1 rakamı tuşlanarak randevu oluşturulabildiği belirtildi.