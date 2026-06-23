LEFKOŞA BÖLGESİ

DİLAY KILÇIK ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 00 89

Şht Cumhuryüzlü Sokak, Hacıali Apartmanı Blok B No:27, Ortaköy bölgesi, Arun Un fabrikasını geçtikten sonra askeri gazino ve K-pet vedat benzinci arkasında, Ovis Ortaköy çaprazındadır.

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

İNCİRLİ ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 20 22

46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

EMİNAĞA ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

MARYAM ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 21 22

Meclis, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile devam ediyor
Meclis, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile devam ediyor
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Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

GÜZER ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

ULUÇAY ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3A, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

23.06.2026 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz