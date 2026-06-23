LEFKOŞA BÖLGESİ
DİLAY KILÇIK ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 00 89
Şht Cumhuryüzlü Sokak, Hacıali Apartmanı Blok B No:27, Ortaköy bölgesi, Arun Un fabrikasını geçtikten sonra askeri gazino ve K-pet vedat benzinci arkasında, Ovis Ortaköy çaprazındadır.
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
İNCİRLİ ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 20 22
46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EMİNAĞA ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MARYAM ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 21 22
Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GÜZER ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3A, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
23.06.2026 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz