Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıkladığı yeni taşıma izinleri kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Şenkul, verilen iki bin kiralık araç ve 160 turistik T izinlerinin sektörün dengesini bozacağını savundu. Ayrıca, arada verilen 30 taksi izninin de “en kıymetlilere ayrıldığını” öne sürdü.

Şenkul, “Yasanın öngördüğü gibi işsizlere ve girişimcilere verilirse hiç şikayetim olmaz. Ama bu izinlerin kaçı gerçekten işsiz, iş kurmak isteyen gençlere veya turizmcilere gitti?” diye sordu.

Başkan Şenkul, Erhan Arıklı’ya da seslenerek, daha önce iptal edilen izinlerin mahkemede olduğu halde yeniden verilmesini eleştirdi.

“Dün iptal ettiğiniz izinleri bugün nasıl verdiniz?” diye soran Şenkul, kararın vicdanlarda yara açtığını söyledi.

Murat Şenkul, taşımacılık izinlerinin seçim sonrasına ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Şeffaf bir şekilde, toplumun gözü önünde, gerçekten ihtiyaç sahiplerine verilecek izinlerin yanında olduğunu belirtti.

Ancak bu sürecin “rant kapısına çevrilmesine” karşı durulması gerektiğini dile getirdi.